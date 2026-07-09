Almanya'da pitbull vahşeti: 4 yaşındaki küçük kız kurtarılamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya’da pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Magdeburg kenti yakınlarındaki Osternienburger Land bölgesinde meydana gelen olayda bir aileye ait pitbull evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı.
Polisin verdiği bilgiye göre, saldırı sonrası ağır yaralanan 4 yaşındaki kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Pitbull cinsi köpeğin yaşamını yitiren çocuğun annesine ait olduğu ve aynı evde aileyle birlikte yaşadığı öğrenildi.
Polis, köpeğe el konulduğunu ve bir hayvan barınağına teslim edildiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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