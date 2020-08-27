Libya'da sokağa çıkma yasağı getirildi
Libya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi.
İç savaş ile birlikte koronavirüs salgını ile mücadele eden Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) önlem olarak, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağını tam güne çeviren hükümet 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şehirler arası seyahatin de yasaklandığı belirtildi.
Ülkede 24 saat içinde 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi öldü. Libya'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, ölenlerin sayısı da 210'a çıktı.