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Dünya Libya'da sokağa çıkma yasağı getirildi
Dünya

Libya'da sokağa çıkma yasağı getirildi

Libya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 04:35:00 -
Libya'da sokağa çıkma yasağı getirildi

İç savaş ile birlikte koronavirüs salgını ile mücadele eden Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) önlem olarak, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağını tam güne çeviren hükümet 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şehirler arası seyahatin de yasaklandığı belirtildi.

Ülkede 24 saat içinde 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi öldü. Libya'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, ölenlerin sayısı da 210'a çıktı.

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