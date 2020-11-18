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Spor Libya'da Hafter'in Trablus saldırılarından bu yana başkent ilk kez yabancı bir takımı ağırladı
Spor

Libya'da Hafter'in Trablus saldırılarından bu yana başkent ilk kez yabancı bir takımı ağırladı

Uluslararası Trablus Stadyumu'nda "El-Ehli" ile Kamerun takımı "Bamenda" arasında yapılan karşılaşma, binlerce futbolsever tarafından izlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:14:18 -
Libya'da Hafter'in Trablus saldırılarından bu yana başkent ilk kez yabancı bir takımı ağırladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarına başladığı 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'ta ilk kez yabancı bir takımla futbol maçı oynandı.

Libya, Hafter güçlerinin saldırılarının başladığı 4 Nisan 2019'dan bu yana ilk kez yabancı bir takımı ağırladı. Başkentteki Uluslararası Trablus Stadyumu'nda "El-Ehli" ile Kamerun takımı "Bamenda" arasında yapılan karşılaşma, binlerce kişi tarafından izlendi.

Dostluk maçı, Kamerun takımının 2-1 galibiyetiyle sona ererken, takımlar arasında cumartesi günü bir maç daha oynanacağı belirtildi.

Libya kanalında spor spikerliği yapan Enis el-Kavvas, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "El-Ehli takımından büyük adım. Diğer futbol kulüplerinden de benzer adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libyalı gazeteci Suheyl el-Kamati de "El-Ehli, virane olmuş ülkeye yeniden ruh getirdi. Tarih boyunca olduğu gibi." paylaşımında bulundu.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçler, Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan, mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmıştı.

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