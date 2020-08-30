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Dünya Libya'da Hafter güçleri takviyeye devam ediyor
Dünya

Libya'da Hafter güçleri takviyeye devam ediyor

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, darbeci Halife Hafter'i desteklemek için Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine paralı askerleri taşıyan 112 silahlı aracın geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 05:55:00 -
Libya'da Hafter güçleri takviyeye devam ediyor

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Libya’da darbeci Halife Hafter’in kontrolünde olan Hun kentine gelen 112 araçlık konvoyda Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin ve Sudanlı Cancavid milislerinin de aralarında olduğu yüzlerce paralı askerin geldiğini iddia etti.

Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığını belirten Kanunu, 27 Ağustos’ta Hafter milislerinin füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini hatırlattı.

Libya'daki ateşkes kararı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Anlaşma kapsamında ülke dışından gelen silahlı güçlerin, Libya dışına çıkarılması ve petrol ihracatının yeniden başlaması kararlaştırılmıştı. Sirte ve Cufra ise silahtan arıdırılacaktı.

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