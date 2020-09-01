Libya'da Hafter ateşkesi ihlal ederek yeniden sahneye çıkmaya çalışıyor

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı kuvvetlerin lideri Halife Haftar, ateşkesi ihlal ederek sahadaki şartları kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

Libya'da, Başbakan Fayiz es-Sarraj'ın siyasi müttefiki ve ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı kuvvetlerin lideri Khalifa Haftar Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 hakkında ateşkes kararını açıkladı. Ağustos. Ateşkesi bozan Halife Hafter'e bağlı güçler, 27 Ağustos'ta ordu birliklerinin bulunduğu bölgelere 12'den fazla Grad füzesi ateşledi.

Şimdiye kadar siyasi hedeflerine askeri yollarla ulaşmaya çalışan Hafter, bu anlaşmanın ana taraflarından biri olmamasından ve doğu milisleri üzerindeki gücünü rakip bir siyasi liderlik lehine zayıflatacağından pek memnun değil.

Cepheler yeniden ısınıyor

Bu nedenle Hafter, Serrac'ın meşru yönetimi altındaki Libya ordusu mevzilerine çok sayıda güdümlü füze atarak, Libya'nın savaş ve barış denkleminin ana oyuncularından biri olduğunu göstermeye çalışıyor. Saldırı Libya Ordusu'na bir kayba neden olmadı, ancak ön cephelerin yeniden ısınmasına neden oldu.

Uzmanlara göre bu bombardımanın asıl amacı TM Başkanı Salih'i etkisiz hale getirmek, Hafter'den emir alan doğu milislerini kontrol edemediğini göstermek ve ateşkesi kırmaya zorlamaktı.

Devrilen lider Muammer Kaddafi'nin yönettiği Libya'yı yönetmek isteyen darbeci General Hafter, siyasi ve askeri gündemiyle ateşkesin uzatılmamasını istiyor, bu nedenle amacına askeri seçenekle ulaşmaya çalışıyor.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trablus ve çevresinde savaşanların ateşkese uymayacağını ve herhangi bir tehdidi kabul etmeyeceğini belirtti.

Hafter, Sirte'deki olayları örtbas etmeye çalışıyor

Hafter milislerinin saldırılarıyla eşzamanlı olarak, devrilen lider Kaddafi destekçilerinin Hafter güçleri tarafından öldürülmesi bölgede gerginliği artırdı. Hatta Kaddafi'nin üyesi olduğu Kazazife aşireti ile Hafter milisleri arasında küçük çatışmalar yaşandı.

Bölgede artan güvenlik eksikliği, medyanın bu konuya odaklanmasıyla daha belirgin hale geldi. Haberle birlikte Hafter milislerinin gösterilerde göstericilere sert müdahalesi olduğu ortaya çıktı.

Hafter milisleri bunu örtbas etmek ve medyanın odağını başka yöne çevirmek için Libya ordusuyla çatışma hatlarını bombalayarak diğer cephelerde de olaylara neden olmaya başladı.

Hafter, Trablus'ta daha iyi bir yaşam isteyen barışçıl gösterilere sızmaya çalışan yandaşlarının da moralini yükseltmeye çalışıyor.

Hafter kalp atışına saldırıyor

Hafter güçlerinin ateşkesi bozmasından kısa bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) mevkidaşı Abdullah bin Zayid ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun bin Zayid ile Libya'daki ateşkesi desteklemeyi görüştü.

Müttefiklerinin çoğunun darbe liderinden uzaklaşmasına ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki Amerikan baskısına rağmen, Abu Dabi hala Halife Hafter'in en büyük destekçisi.

Hafter, uluslararası toplumun ve Libya birliklerinin Sirte'deki tepkisini ölçmek için ateşkesi ihlal etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birimlerin sözcüsü Muhammed Law, ateşkese müdahale için başkomutan Başbakan Serrac'ın emirlerini beklediklerini söyledi.

Ancak şimdiye kadar Serrac tarafından kırılgan ateşkesi sabote eden Hafter'in kışkırtıcı saldırılarına yanıt verilmesi yönünde bir emir verilmedi.

Ateşkes anlaşmasının ardından Hafter'in güçleri ve Rus paralı askerleri Sirte ve Cufra'dan çekilmedi. Bu güçler, askeri varlıklarını daha çok sağlamlaştırdı. Buna ek olarak, petrol sektörünün zararı yakın vadede petrol sahası ve limanları açılma belirtisi olmadan 9 milyar doları aştı.

Hafter'in herkesten geri çekildiği Paris, Roma, Abu Dabi, Moskova ve Berlin'deki anlaşmaların kaderini Salih ile Serrac arasındaki anlaşmanın paylaşmak üzere olduğuna dair yaygın bir kanaat var.

Kamusal hareketlilik askeri sessizliğin yerini alıyor

Savaş bölgelerindeki sessizlik, elektrik kesintileri, bankalardaki finansal likidite eksikliği, yolsuzluğun yayılması, adam kaçırma ve suikastlar nedeniyle ateşkesten kaynaklanan askeri sessizlik yerini halkın kapatması gibi toplumsal hareketlere bırakıyor. Hafter'in Bingazi'deki karargahına giden yol Perşembe günü Recme'de.

Hafter'e bağlı grupların petrol ihracatını en son 17 Ocak'ta durdurması, finansal krize, banka önlerinde kuyrukların oluşmasına ve elektrik kesintilerine neden olmasında büyük ölçüde etkili oldu.

Hafter destekçileri, saldırıları sırasında Trablusgarp ve Libya'nın batısındaki şehirleri besleyen Şüveyrif köyündeki yapay nehrin musluklarını kapatarak Hafter milislerinin yenilgisiyle yankılanan bir kriz oluşturdu..