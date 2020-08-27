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Dünya Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:21:00 -
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya’da geçtiğimiz hafta yapılan ateşkes darbeci Hafter’e bağlı milisler tarafından ihlal edildi. Hafter’e bağlı güçler, Sirte’nin batısında yer alan birliklere füze saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırak, Hafter güçlerinin 12’den fazla Grad füzesini ateşleyerek bölgedeki ateşlesi ihlal ettiğini bildirdi.

Füze saldırıları sonrası ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Dırah, Hafter tarafından yapılan saldırının Sirte’nin batı kısmında bulunan 30 numaralı bölgeye yakın Nahle kavşağında yaşandığını söyledi.

Taraflar ateşkes kararı almıştı

Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti ile darbeci Hafter güçlerinin 21 Ağustos’ta ateşkes kararı aldığını duyurmuştu.

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