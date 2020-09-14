Libya yetkililerden 'Türk enerji şirketleri petrol ve doğal gaz rezervlerinden daha fazla pay almalı' çağrısı

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), "Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğalgaz rezervlerinden daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı. Bu bakımdan Türkiye doğalgaz ve petrol şirketleri Libya'ya ileride konuyla ilgili bir mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz ve Libya ile kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz. "dedi.

Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu belirterek, Türk firmalarının ileride Libya'da petrol ve doğalgaz çıkarmak için adımlar atmasını beklediklerini belirtti. .

Libya Petrol ve Gaz Konseyi yetkilileri ile görüştüklerini belirten Karanfil, şunları söyledi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Haziran ayında Libya ile yapılan anlaşma kapsamında 7 ruhsat sahası belirlediklerini, askıya alma ve ilan sürecinin yaklaşık 3 ay devam edeceği müjdesini verdi. Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile 35 Türk firmasını bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ederek, Türk enerji şirketlerinin gerekli payı alamadığını vurguladı. Libya'daki petrol ve doğalgaz rezervlerinden daha fazla pay almaları gerektiğine .İleride konuyla ilgili bir mutabakat zaptı imzalamayı planlıyor, Libya ile kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz. . "

Murtaza Karanfil, Libya'nın 9 yıldır yaşanan çatışma nedeniyle uğradığı ekonomik kaybın yarım trilyon dolar düzeyine ulaştığını belirterek, “Libya'nın yaklaşık 90 milyar dolarlık petrol geliri yüzde 20'ye düştü ve güçlükle kazanabildikleri zamanlar oldu. . " dedi

Türk işadamları olarak Libya ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ve her iki ülke için de en iyisi ne olabileceğinin fizibilitesi ile ilerlediğini belirten Karanfil, şöyle devam etti:

"En büyük dileğimiz, Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile onların talebi üzerine başlattığımız müzakerelerde iki ülkenin en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak bir sürecin başlamasıdır. Gaz ve petrol çıkarılması ve işlenmesi için iki ülke, umarız ki ileride Türk firmaları ve petrol çıkarma işlemlerinde fırsat olacaktır. ticari ilişkilerin gelişmesi adına Libya'da sık sık sanal panel tartışmaları gerçekleştiriyoruz, ancak pandemi olacak Biten bitmeyen petrol ve doğalgaz konularının kontrolünü ele geçirmek için heyet ziyareti gerçekleştirin. Geçen yıl, Libya'daki sondaj gemimizdeki yatırıma destek vermek amacıyla Türkiye'de Libya'da pay sahibi olmak istiyoruz. "

Bu yıl Türkiye'nin Libya'ya yaptığı ihracat salgınının etkisiyle 8 ayda 1 milyar dolarlık işaret aktardığını belirten Karanfil, "Yıl sonuna kadar etkin toparlanmanın ardından haziran ayında kapatmayı planlıyoruz 1,5 milyar dolar ihracat yaşıyoruz. 6 milyon Libya nüfusu için 1 milyar seviyesindeki ihracatımız aslında fena değil Ancak ileride hava, demiryolu ve karayolu yatırımları ile Afrika'ya açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'ya 10 milyar dolarlık ihracat yapmak mümkün. 9 yıldır yaşanan karışıklık, sınır ticaret engeli ve kur dengesizliğini başardık 2 Milyar dolarlık ihracatın ileride barış gelirse çok daha iyi seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. "şeklinde konuştu.

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Clove, Libya halkının Türk iş insanlarının yatırım noktasında büyük beklentilerinin olduğunu dile getirerek, "Libya'ya olan ilgimiz, Türk iş insanlarımızın her zaman vardı ama sadece imzaladığı iyi niyet anlaşmasına olan ilgiyi artırdı. Sorunun bitip bitmediği ülkeye belirsizlik Ancak 18 saat süren elektrik kesintileri Libya halkını çok zor koşullarda yaşamaya itiyor. "dedi.

Libya'da yarım kalan enerji yatırımlarının hızlanmasının önemine işaret eden Karanfil, bunun ülkede yatırım iştahını artıracağını ve bölge halkının refah kazanacağını söyledi.

Karanfil, "Libya, Türkiye yakın bir kalkınma planı, imar planı oluşturulması için destek bekliyor. Ayrıca belediyelerde büyük bir çöp sorunu var ve bu konuda Türkiye'den destek bekliyorlar. Tüm bu projeler büyük bir destekçi lokasyondur. Libya kalkınması hızla yaşamı canlandırabilir Geleceğiz. Kırılmaz bir bağ kurduğumuz bu ülke ile ticaretimizi çok daha iyi seviyelere çıkarmış olacağız. "ifadelerini kullandı.