0553 313 94 23

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden "ulusal diyalog görüşmesi" açıklaması

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, yürüttükleri diyalog görüşmelerinin, "Halife Hafter'e bağlı askeri güçlerle mücadelenin sonlandırılması" anlamı taşımadığını kaydetti

05 Eylül 2019 Perşembe 04:02
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden "ulusal diyalog görüşmesi" açıklaması

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ulusal diyalog görüşmelerinin, "General Halife Hafter'e bağlı askeri güçlerle mücadeleye son verilmesi" anlamına gelmediğini belirtti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Es-Sadık el-Kıhili ve diğer üyelerle bir araya gelerek, Trablus'a yönelik saldırıların yansımalarını görüştü.

Fayiz es-Serrac, dün gerçekleştirdikleri görüşmelerin, ulusal projenin formüle edilmesi ve sivil devletin yol haritasının çizilmesi amacıyla geçen cumartesi günü başlatılan diyalog sürecinin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Trablus'a saldırının, iktidar takıntısı olan bir kişinin (Halife Hafter) ülkenin sahip olduğu imkanlar üzerinde tahakküm kurma girişimi olduğunu ve buna karşı koyma hakları olduğunu belirten Serrac, farklı görüşlerden de olsa kapsamlı görüşme ve istişarelerin, demokrasinin inşasında temel yapı taşı olduğunu kaydetti.

Fayiz es-Serrac, gerçekleştirdikleri görüşmelerin, "Hafter'e bağlı askeri güçlere karşı verdikleri mücadelenin sonlandırılması" anlamına gelmediğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

UMH hükümeti geçen çarşamba, Libya konulu uluslararası bir konferans tertiplenmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamış, ancak öncesinde ulusal düzeyde toplantılar yapılmasını talep etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 04:02
  1. Fayiz es-Serrac
  2. Hafter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden "ulusal diyalog görüşmesi" açıklaması
    1. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden..
    2. İzmir'de fabrika yangınları
    3. İzmir’de ekmek fabrikası alev alev..
    4. İHH'dan Sudan'daki sel mağdurlarına..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    7. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    8. Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara..
    9. Sarıyer'de su kanalına düşen atı..
    10. Eşi tarafından öldürülen kadının..
    11. Aynı anda hem film hem de konser..
    12. Hande Yener Kuşadası'nda konser verdi
    13. Kovaladıkları otomobile kurşun..
    14. GÜNCELLEME - Mursi'nin oğlu Abdullah..
    15. "Bu adama çip takıp izleyin"
    16. Dorian Kasırgası'nın vurduğu..
    17. Sarıyer’de su kanalına düşen at..
    18. Bankaların önündeki panolara verilen..
    19. Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
    20. İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
    21. Şehit Sanca, Barış ve Dolunay’ın kanı..
    22. Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
    23. Sümer Ezgü’den Salihli’de türkü..
    24. Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp..
    25. Kuşadası Körfezi’nde 31’i çocuk 83..
    26. Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
    27. Cezmi Ersöz Kuşadası’nda okurlarıyla..
    28. Çocuklarına içki içiren anne ve baba..
    29. NRA, San Francisco'da "iç terör..
    30. ABD’den İran Devrim Muhafızları..
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe