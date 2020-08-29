Libya İçişleri Bakanı görevden alındı

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Başbakanı Fayiz Es-Serrac tarafından 'tedbir amaçlı' görevden alındı.

İdari soruşturma açılacak

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisi tarafından yayınlanan kararda Başağa'nın tedbir için görevden alındığı belirtildi. Ayrıca kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Kararda, İçişleri Bakanı Başağa'nın açıklamaları, izin kararlarının sorun teşkil ettiği ifade edilirken aynı zamanda göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve sonrasında meydana gelen konusundaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açıldığı vurgulandı.

Yerine kim geçecek?

Kararın devamında ise, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği bildirildi.