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Libya Dışişleri Bakanı, Türk Büyükelçiyle "Libya'daki son gelişmeleri" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:16:23 -
Libya Dışişleri Bakanı, Türk Büyükelçiyle "Libya'daki son gelişmeleri" görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile "Libya'daki son gelişmeleri ve Türkiye'den yapılan üst düzey ziyaretleri" görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siyala'nın bugün Aksen ile bir görüşme gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmede, "Libya’daki mevcut durum, son dönemde Türkiye'den yapılan üst düzey resmi ziyaretler ve ikili işbirliği konularının ele alındığı" ifade edildi.

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