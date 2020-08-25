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Dünya Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümette kabine revizyonuna gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 03:26:00 -
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar

Resmi televizyon kanalında konuşan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, kriz hükümeti kurmak için acil bir kabine revizyonu gerekeceğini açıkladı.

Libya'nın karanlık bir yola girmesine izin vermeyeceğini belirten Serrac, ülkede tüm toprakları kontrol edemediğini belirtti. Serrac, Başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını bir kez daha vurguladı. Libya’daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Serrac, provokasyonlara uyulmaması çağrısında bulundu.

Ekonomik önlemlerden de bahseden Serrac, Libya Merkez Bankası’ndan paralel piyasa ile mücadele etmesini istedi.

Türk şirketler hakkında açıklama

Türk şirketlerin projelerinin yarım kaldığını belirten Serrac, Türkiye ile bu konuda iletişim halinde olduklarını vurguladı.

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