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Aktüel

Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Howard-Taylor tedavi için Gana'ya gitti

Solunum yetmezliği şikayeti bulunan Jewel Howard-Taylor, 4 gündür ülkesinde tedavi görüyordu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 00:55:04 -
Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Howard-Taylor tedavi için Gana'ya gitti

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Howard-Taylor, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi için Gana'ya gitti.

Howard-Taylor'un basın sözcüsü Solomon Ware, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı yardımcısının 4 gündür Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir özel hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ware, "Solunum güçlüğü çeken Taylor, doktorların da tavsiyesi üzerine tedavi için Gana'ya gitti." dedi.

56 yaşındaki Jewel Howard-Taylor'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına dair basında çıkan iddiaları reddeden Solomon Ware, konu ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Küçük bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da 1477 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 33 kişi de hayatını kaybetti.

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