LHÜ öğretim üyesi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Lokman Hekim Üniversitesi; Göz Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz, Genel Cerrahi, Tıbbi Farmakoloji, Dermatoloji, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Beslenme ve Diyetetik, Farmakognozi ve Ebelik Ana Bilim Dallarına 14 akademik personel alacak.
Başvuru Süresi : 29 EYLÜL 2021 - 13 EKİM 2021
Son Başvuru Tarihi : 13 EKİM 2021
Saat:17.00 Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 15 EKİM 2021
Giriş Sınavı Tarihi : 18 EKİM 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 20 EKİM 2021
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