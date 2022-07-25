LGS yerleştirme sonuçları son dakika: 2022 LGS tercih sonuçları sorgula!

5 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. LGS sonuçlarının ardından bu kez de 5-20 Temmuz tarihleri arasında lise tercihleri alındı. MEB 2022 LGS yerleştirme sonuçları açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.

LGS nakil dönemi ne zaman?

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.