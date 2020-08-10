LGS tercih sonuçları son dakika MEB tarafından açıklandı?
LGS yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih sonuçlarını açıkladı. 2020 LGS tercih sonuçları açıklamasından sonra, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil işlemleri başlayacak. Lise yerleştirme 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 LGS tercih sonuçları açıkladı. 8. sınıf öğrencisinin yakından merak ettiği MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı E OKUL VBS üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanıyor.
Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından erişime açıldı. 2020 LGS sonuçları, '//www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.