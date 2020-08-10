  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS tercih sonuçları son dakika MEB tarafından açıklandı?

LGS yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih sonuçlarını açıkladı. 2020 LGS tercih sonuçları açıklamasından sonra, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil işlemleri başlayacak. Lise yerleştirme 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:10:00 -
LGS tercih sonuçları son dakika MEB tarafından açıklandı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020  LGS tercih sonuçları açıkladı. 8. sınıf öğrencisinin yakından merak ettiği MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı E OKUL VBS üzerinden TC kimlik  numarası ile sorgulanıyor.

Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih sonuçları ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından erişime açıldı. 2020 LGS sonuçları, '//www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak
Dünya

Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak

Dünyaca ünlü ekonomist Mikhail Delyagin, ABD ve Rusya'da büyük krizin yaşanacağını söyledi.
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı