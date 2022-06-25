LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuçları erken açıklanır mı? MEB LGS sonuç sayfası!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını kamuoyuna duyurdu. Bakan Özer şunları söyledi: “ 30 Haziran'da açıklayacağız. Bu süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Sıkıntılı bir sürecimiz yok ama Bakanlık olarak hiç bir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz verdiysek o tarihte açıklayacağız. Yani yerleşim yerleriyle de ilgili bir sıkıntı olmayacak. Bazen konular bağlamından çıkıyor. Aslında LGS sınavı yüzde 13-14 bandındaki tüm öğrencilerin yani 1.3 milyon öğrencimizin girdiğini varsaydığımız zaman yüzde 14'ünün yerleştiğinin bir sınav. Geriye kalan yüzde 90'lık öğrenci grubu sınava girmeden istediği liseye yerleşebiliyor."