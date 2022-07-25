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Eğitim LGS sonuçları açıklandı! Milyonlar bekliyordu
Eğitim

LGS sonuçları açıklandı! Milyonlar bekliyordu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 09:52:00 -
LGS sonuçları açıklandı! Milyonlar bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen LGS 2022 sınavının ardından tercihler alındı. Tercih sürecinden sonra binlerce lise adayı tercih sonuçlarını beklemeye başladı. MEB yayımladığı takvim ile 2022 LGS sonuçları bugün açıklandı.

LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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