LGS sonuçları açıklandı!
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları belli oldu. Kılavuz da 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları açıklandı.
KILAVUZ 26 HAZİRAN PAZARTESİ YAYIMLANACAK
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.
TERCİHLER 3-19 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.