LGS nakil tarihleri 2022: MEB Lise 1. ve 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak?

2022 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise boş kontenjanları ve bu okulların taban puanları e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler e-Okul'dan bu kontenjan ve puanları inceleyerek nakil dönemlerinde başvurularını yapabilecekler. Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

2022 lise 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise nakil başvuru tarihleri de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre nakil süreçleri şu tarihlerde olacak:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Lise nakil işlemleri nasıl yapılacak?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.