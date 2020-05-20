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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:21:26 -
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

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