LGS 2022 boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? Hangi lise nakille öğrenci alıyor? e okul boş kontenjanları listesi:

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanları merak ediliyordu. Peki LGS boş kontenjanları ve taban puanları 2022 açıklandı mı?

LGS 2022 boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı?

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Lise nakiller nasıl yapılacak?

Nakiller için her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.