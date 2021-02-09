LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
Türkiye'de son dönemde sık sık meydanlara çıkıp ortalığı karıştıran LGBT'lileri şımartacak bir açıklama geldi.
Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medya platformu Twitter üzerinden LGBT'lilere çağrı yaparak, "Akademi olarak LGBT arkadaşlarımızın iş başvurularını bekliyoruz." diyerek skandal bir çağrıya imza attı.
LGBT'li sapkınlar en son Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya çıkarak, Kabe'nin yer aldığı sözde sanat eserinde Şahmeran figürü yerleştirilmişti.