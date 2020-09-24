LGBTİ'li sapkınlar yasağı deldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Türkiye’de de günlük vaka sayıları 1.700’ün üstünde seyrediyor. Dün itibariyle ölü sayısının da 70’in üstüne çıkmasıyla birlikte, bir süredir konuşulan kısıtlamaların tekrar gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Bununla birlikte, şimdiye dek alınan tedbir kararlarının rehavete kapılan vatandaşlar tarafından umursanmaması hayrete düşürüyor. Özellikle bayram buluşmaları ve hasta ziyaretleriyle birlikte Türkiye’de hastalığın ulaşmadığı ilçe kalmazken, halen tedbirlere uyulmadığı ve virüsün yayılmasına davetiye çıkarıldığı görülüyor.

Son olarak Taksim’de çekilen görüntüler büyük infiale neden oldu. Taksim’de buluşan LGBTİ’li sapkınlar, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Şarkı eşliğinde dans eden sapkınlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Yayınlanan görüntüler, denetim eksikliğini de gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafe – restoran gibi mekanların daha sıkı denetleneceğini söylemesine rağmen, sapkınların buluştuğu mekanda hiçbir denetim olmaması dikkat çekti.