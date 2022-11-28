LGBTİ dayatmasına karşı toplumsal tepki gelişiyor

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ABD, AB, Soros ve karanlık yapıların fonladığı, içeriden ise başta CHP ve HDP olmak üzere sözde STK’ların, karanlık odaların desteklediği LGBTİ lobisine karşı cansiperane bir mücadele veren Türkiye Aile Birliği Başkanı Adem Çevik, son dönemde devletin yürüttüğü aile politikaları ile yerli ve milli medyanun şuurlu yayınları sebebiyle sapkınlara karşı tepki ve hassasiyet geliştiğini belirtti. Bu fitnenin kaynağının kurutulması gerektiğini vurgulayan Çevik, şunları dile getirdi: “CEDAW, AİHS, LANZAROTE, DSÖ, İstanbul Sözleşmesi kalıntıları ile ithal yasalar ve Toplumsal Cinsiyet safsatası sapıklığı teşvik ediyor. LGBTİ+ bireyler, sorunların failleri değil, kurbanlarıdır. Eğer bu insanların ömür ortalamasına, intihar, cinayet ve şiddete uğrama, uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılık, cinsiyet değiştirme ameliyatı adı altında sakatlanan birey sayısına göz atılırsa, yaşadıkları hayatın çok zor ve sıkıntılı bir bedeli olduğu fark edilecektir. Bu yüzden öfkenin bireylere değil, yeni nesle bu hayatı ‘normal’ ve ‘özenilesi’ gösteren algı merkezlerine yönelmesi gerekir.”

Doğrudan aile hedef alınıyor

İnsanlığın kökünü kurutmaya çalışan LGBT’li sapkınların doğrudan aileyi hedef aldığını vurgulayan Çevik, şöyle devam etti: “Bilinçli bir şekilde erkek ile kadına tuzak kuran, onları karşı karşıya getiren, güç mücadelesine, çetelere çağıran ve aile kurumunu ‘tarihte kalması gereken ölmüş bir kurum’ olarak gören sömürgeci dille ailenin yaşayabileceği iklimin yok edilmesine itiraz ediyoruz. Son yıllarda evlenen çiftler arasındaki boşama oranlarının yüksekliği de kurulan tuzağın işlediğine delil olarak gösterilebilir. “