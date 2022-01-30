LGBT propagandasına alet olmayan oyuncuyu linç ettiler

Münübe Yılmaz

Avustralya'nın kadınlar için ulusal yarı profesyonel futbol ligi olan AFLW’de oynayan ilk Müslüman oyuncu unvanını elinde bulunduran Haneen Zreika, takımının LGBT propagandası içeren formasını giymeyi reddettiği için hedef tahtasına oturtuldu. Greater Western Sydney’de oynayan Zreika’yı yerden yere vuran isimlerden biri olan Sky News sunucusu Paul Murray, Müslüman ismin dik duruşunu “LGBT topluluğu için yapılmış bir orta parmak hareketi” olarak nitelendirerek büyük bir küstahlığa imza attı. Yazar Warren Mundine de "Acaba bir Hristiyan'ın bunu yapmasına izin verirler mi?" sorusunu sorarak İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

İslam düşmanları, takımdan çıkartılmasını bile istedi

Müslümanlara karşı kin ve nefret güden kesimler, Zreika’yı sosyal medyada da lince tabi tuttu. Kimi kullanıcılar, Müslüman oyuncunun takımdan çıkartılmasını isterken, kimileri de “Ayrımcılık için dinin arkasına saklanmak korkaklık ve iğrençliktir” herzelerini yumurtladı. Avustralya’daki Müslüman topluluk ise Zreika’ya "İnançlarını savunduğu için onunla gurur duyuyoruz. Zreika’nın düşüncesini ifade etme özgürlüğünü sonuna kadar destekliyoruz” diyerek moral verdi.