  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti
Dünya

LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti

Avustralya’da Müslüman bir oyuncu, takımının LGBT propagandası içeren formasını dinî gerekçelerle giymeyi reddederek dünyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:18:00 -
LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti

Münübe Yılmaz

Avustralya'nın kadın oyuncular için ulusal yarı profesyonel futbol ligi olan AFLW’de Müslüman oyuncunun yaptığı hareket dünyanın gündemine oturdu. Avustralya medyasına yansıyan haberlere göre, Greater Western Sydney’in Müslüman oyuncusu Haneen Zreika, takımının LGBT propagandası içeren formasını dinî gerekçelerle giymeyi reddetti. Zreika, söz konusu tavrı sebebiyle bu hafta sonu yapılacak maçı kaçırmayı seçmiş oldu.

Kulübü, LGBT haklarına sahip çıkmaya devam edecekmiş

Avustralya'nın en büyük medya holdinglerinden biri olan News Corp Australia’nın servis ettiği haberde “İnançlarına sahip çıkan Zreika, Müslüman topluluk içinde bir lider olmaya çalışıyor” denilirken, Müslüman oyuncunun kulübü, LGBT haklarına sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceklerini, Zreika’nın kararının kendileri için “sürpriz” olduğunu belirtti. Federasyon ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

AFL Women'da oynayan ilk Müslüman oyuncu unvanını kazanmıştı

Haneen Zreika, 2019'da ilk maçına çıktıktan sonra AFL Women'da oynayan ilk Müslüman oyuncu unvanını kazanmıştı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay