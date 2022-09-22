LGBT lobisi eşcinsellik karşıtı yayınlara izin vermiyor! Yeni Şafak’tan sonra bir sansür de Daily İslamist’e..
Eşcinsellik karşıtı yayın ve yorumlara izin vermeyen LGBT lobisi, Daily İslamist adlı sosyal medya platformunun Instagram sayfasını kapattı.
Sosyal medyaya hükmeden LGBT lobisi, eşcinsel sapkınlara karşı yapılan haber ve yorumlara engel koyuyor.
Geçtiğimiz hafta Yeni Şafak gazetesinin eşcinselliği anlattığı ve birbirinden önemli uzmanların görüşüne yer verdiği videosunu Youtube’dan kaldırıp gazetenin sayfasına kısıtlama getiren LGBT lobisi, bu sefer de Daily İslamist adlı sosyal medya platformunun Instagram hesabını kapattı.
Bir engelleme de Daily İslamist'e!
Daily İslamist’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Instagram sayfalarının LGBT karşıtı mesaj ve yorumlar nedeni ile kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Instagram hesabımız LGBT haberleri sebebiyle kapatılmıştır. Yeni hesabımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz..