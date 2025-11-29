LG yönetimde reset tuşuna bastı: Lyu Jae-cheol CEO oldu

LG Electronics (LG), Lyu Jae-cheol’un 1 Aralık itibarıyla CEO’luk görevini üstleneceğini duyurdu. Daha önce LG Beyaz Eşya Çözümleri (HS) Şirketi’ni yöneten Lyu’nun, şirketin temel rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artırmaya odaklanacağı belirtildi.

Lyu Jae-cheol, kariyerinin önemli bir kısmını beyaz eşya Ar-Ge alanında geçirmiş olup, Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi’nin başkanlığı sırasında LG’nin beyaz eşya alanındaki konumunu güçlendirmişti. William Cho, dört yıllık CEO’luk görevinin ardından, sağlıklı bir liderlik geçişini desteklemek üzere görevinden ayrılıyor. Cho, LG’nin faaliyet alanını mobilite ve ticari alanlar gibi sektörlere taşıyarak şirketi Akıllı Yaşam Çözümleri Şirketi haline getirme vizyonunu oluşturmuştu.

ÜST DÜZEY YÖNETİMDE TERFİ VE ATAMALAR

LG, iki temel B2B ayağı olan araç çözümleri ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) alanlarındaki büyümeyi hızlandırmak amacıyla önemli terfiler gerçekleştirdi:

• Eun Seok-hyun (Araç Çözümleri Şirketi Başkanı) başkanlığa terfi etti.

• James Lee (Eko Çözümler Şirketi Başkanı) başkanlığa terfi etti.

• Beyaz Eşya Çözümleri (HS) Şirketi liderliğini, satış ve strateji alanlarında deneyimli olan Baek Seung-tae üstlenecek.

• Kwack Do-yeong, LG Electronics Kuzey Amerika Bölge Temsilcisi ve LG Electronics ABD Başkanı olarak atandı.

2026 ORGANİZASYONEL YENİDEN YAPILANMA VE YENİ BİRİMLER

2026 organizasyonel yeniden yapılanması, şirketin orta ve uzun vadeli portföy stratejisini hızlandırmak için verimliliği ve çevikliği artırmayı amaçlıyor. LG, mevcut dört şirketli yapısını koruyor.

LG, HVAC, webOS ve robotik gibi yüksek potansiyelli iş alanlarını hızlandırmak için yeni motorlar kuruyor:

• AX Merkezi Kurulumu: Şirket çapında yapay zek dönüşümünü hızlandırmak için mevcut DX Merkezi ve İş Süreçleri İnovasyon Bölümü birleştirilerek AX Merkezi’ne (Yapay Zek Dönüşümü Merkezi) entegre edilecek.

• HS Robotik Laboratuvarı: Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi bünyesinde, ileri robotik fonksiyonları entegre eden HS Robotik Laboratuvarı kurulacak.

• ES Şirketi (Eko Çözümler): Veri merkezi soğutma ve nükleer enerji için HVAC çözümlerine odaklanan yeni bir uygulamalı iş bölümü kuracak.

• Teknoloji Direktörlüğü: Kuantum ve dağıtık hesaplama gibi yeni teknolojilerdeki liderliği güçlendirmek için bir Yeni Nesil Hesaplama Laboratuvarı kurulacak.

Atamalar ve yapısal değişiklikler 1 Aralık 2025 tarihinde, terfiler ise 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.