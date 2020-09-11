LG, daha konforlu bir evden eğitim dönemi sağlıyor

İSTANBUL(AA) - LG, televizyondan monitöre ve yaz sıcaklarının devam ettiği bu günlerde serinlemeye yardımcı olan klimaya kadar farklı kategorideki ürünleri ile çocukların konforlu bir eğitim dönemi geçirmelerine destek oluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin monitöre herhangi garip bir duruş pozisyonuna girmeden, vücutlarını germeden veya bükmeden bakabilmeleri gerekiyor. LG 34WL750-B, çok yönlü ekran yüksekliği, eğim ayarı, kullanıcıların kafalarını eğmeden net bir görüş yakalayabilecekleri QHD IPS ekranı gibi ergonomik özellikleri ile mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

Ergonomik özelliklerin yanı sıra, parlak bir ekranın göz sağlığına zarar vermemesi de önemli. LG 34WL50S gibi mavi ışığı azaltan bir monitör ekran karşısında geçirilen zamanda oluşan göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Ayrıca, LG 34WL85C gibi ergonomik olarak tasarlanmış kavisli monitörlerin büyük kavisli ekranı, hassas renk üretimi ve daha net, daha parlak HDR sayesinde göz yorgunluğu olmadan sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Uzaktan eğitime ulaşmanın bir başka yolu da TV üzerinden EBA TV yoluyla verilen eğitimler. LG Smart TV platformundaki TRT uygulaması ile LG TV kullanıcıları, ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verildiği EBA TV yayınlarını canlı olarak takip edebiliyor, kaçırdıkları dersleri diledikleri zaman tekrar izleyebiliyorlar. Ayrıca bu içeriklere LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü ve hareket sensörlü Sihirli Kumanda’sı ile hızlı ve kolayca erişebiliyorlar. Smart TV uygulaması dışında EBA TV kanallarını uydu yayını üzerinden izlemek isteyen tüketiciler TKGS uyumlu LG TV’lerinde kanal güncellemesi yaparak Türksat 4A uydusu üzerinden ilgili hizmeti alabiliyorlar.

- "Doğadan gelen temiz hava ile en uygun çalışma ortamı"

Açıklamaya göre, LG ARTCOOL klima, Dual Inverter teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlarken, doğanın içinden gelmişçesine temiz bir hava sunuyor; 6 kademeli dikey kanatçık yönü kullanıcıların havayı istedikleri yöne vermelerine imkan tanırken, 4 yöne salınma fonksiyonu havayı etkili şekilde farklı yönlere üflüyor. Ayrıca LG ARTCOOL klimalar, LG’nin özel ev aletleri uygulaması LG Smart ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol ederek hava koşullarına göre çocukları için en sağlıklı ortamı hazırlayabiliyorlar.

