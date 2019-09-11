Leyla Dizdar Kültür Merkezinde sona yaklaşıldı

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, Leyla Dizdar Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin’in eşlik ettiği Başkan Köse, çalışmalar hakkında bilgi alırken çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Başkan Elif Köse, “Daha öncede ifade ettiğim gibi Kültür Merkezi Safranbolu için çok önemli bir kazanım. İçerisinde konferans salonları, idari kısın, fuaye, galerileri, kreş, kütüphane, kafeterya gibi pek çok yapıyı barındıracak. Bununla beraber bu önemli kompleks ilçemiz için büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah çok kısa bir süre sonra halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.