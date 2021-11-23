Lewandowski bir ilki başardı

Son dönemde aşı tartışmaları ile gündeme gelen ve aşı olmayan futbolcularının maaşlarında kesintiye giden Bayern Münih, ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Bayern ilk yarıyı Robert Lewandowski'nin 14 ve Kingsley Coman'ın 42'de attığı gollerle iki farklı önde tamamlarken, ikinci yarıda daha etkili taraf ev sahibi Dinamo Kiev oldu.

Ukrayna ekibi 70'te Denys Garmash'ın golü ile farkı bire indirdi. Bundan sonra da çeşitli fırsatlar bulan takım, ya Neuer'i ya da direkleri geçemedi ve Bayern, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Bayern, 5. maçında 5. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise tek beraberlik alabildiği grupta 1 puanda kaldı.

Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi'ndeki son 9 maçında da gol attı. Polonyalı futbolcu, bu golle turnuva tarihinde iki kez 9 maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.