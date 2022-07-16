Lewandowski Bayern Münih'ten ayrıldı mı? Lewandowski hangi takıma transfer oldu?

Bayern Münih ile bağlarını çok uzun süre önce koparan ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Robert Lewandowski takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve imza atmak üzere Barcelona'ya harekete geçti. Yıldız futbolcu daha önce Barcelona'da oynama hayali kurduğunu aktarmıştı. 2014 yılında Dortmund'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Münih forması giymeye başlayan Lewandowski, 374 maça çıkıp 344 gol attı. Bayern Münih'te 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Lewandowski kimdir?

Robert Lewandowski, 21 Ağustos 1988, Varşova), santrafor mevkiinde oynayan Polonyalı millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir.

Lewandowski, 1 Temmuz 2006 tarihinde Znicz Pruszków takımına 15 bin euro karşılığında transfer oldu ve profesyonel futbol kariyeri başladı. Polonya 2. Liginde mücadele eden Znicz Pruszków takımında 59 maça çıktı ve 36 gol attı. 2 yıl sonra, 18 Haziran 2008'de Polonya 1. lig ekiplerinden Lech Poznań'a 380 bin euro karşılığında transfer olarak lig atladı.

2006-07 yılında Lewandowski Polonya üçüncü liginde 15 gol ile gol kralı olmuş, bir sonraki sezon 21 gol ile Polonya ikinci liginde de en golcü oyuncu olmuştur. Lewandowski 2009-10 sezonunda Lech Poznań forması giyerken

Haziran 2008'de Lech Poznań takımına 1.5 milyon zloti karşılığında transfer oldu. Borussia Dortmund, 2012/2013 sezonuna DFL Süper kupası finalinde Bayern Münih maçı ile başladı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Lewandowski takımının tek golünü attı. 2011/2012 sezonu başlangıcında finalde Schalke 04'e kaybeden Dortmund, bu sezonun başında da kupayı Bayern Münih'e kaybetti. Son şampiyon Dortmund Bundesliga'da ise ilk maçını SV Werder Bremen ile yaptı. Taraftarı önünde çıktığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Lewandowski ikinci golün asistini yaptı ve sezona asist ile başladı.

2014-15 sezonu: Borussia Dortmund forması giyerken devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla ilk resmi maçına DFL-Supercup finalinde Dortmund karşısında çıktı. Millî takımda ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Toplam 87 maça çıkıp 42 gol attı.