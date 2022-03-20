Lewandowski adını yine tarihe yazdırdı
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi. Karşılaşmada 2 gol atan ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.
Bayern Münih ile Union Berlin, Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-0 kazanırken, Robert Lewandowski karşılaşmaya damga vurdu.
Gerd Müller'i geride bıraktı
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski attı. Bu sezon ligdeki 31. golüne ulaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.