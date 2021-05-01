Levent Gültekin'den provokasyon: Gerekirse gerginlik çıkaracağız

Türkiye, koronavirüs salgınının etkisini azaltmak nedeniyle 17 günlük tam kapanmaya gitti. İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile kısıtlama boyunca açık olacak market, bakkal, fırın gibi iş yerlerini açıklarken, Tekel bayiler bu muafiyet kapsamında yer almadı. Bunun üzerine salgını bir kenara bırakıp sarhoşluk derdine düşen azgın azınlık hükümeti hedef aldı.

'Gerekirse gerginlik çıkarmalıyız'

Bir avuç sarhoşluk meraklısının başlattığı algıyı Halk TV canlı yayınında yorumlayan Levent Gültekin, “Bugün diyelim ki içki. Yarın muhtemelen zina. Öbür gün bilmem nihaksız yaşamlar. Bir gün bir başka konu, Her biri Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyor diye bugüne bir günde gelmedik. Ayasofya’ya karşı çıkmadın. Öbürüne karşı çıkmadın. Aman gerginlik olmasın. Aman şu olmasın. Aman bu olmasın. O gerginliği çıkarmayalım diye adım adım geldin ve adam hep gerginlik çıkarmadığın için… Gerekirse gerginlik çıkaracağı” ifadelerini kullanarak provokasyonun fitilini ateşledi.

Gültekin’in Ayasofya’nın açılmasını hala bir Yunan gibi hazmedemediği de sözlerinden anlaşıldı.