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Leonardo da Vinci Müzesi için protokol imzalandı

Kuşadası Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile Leonardo da Vinci sergisi Roma, Milano Chicago ve İzmir gibi dünya kentlerinden sonra 21-Haziran 1 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda sergilenecek.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
Leonardo da Vinci Müzesi için protokol imzalandı

Kuşadası Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile Leonardo da Vinci sergisi Roma, Milano Chicago ve İzmir gibi dünya kentlerinden sonra 21-Haziran 1 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda sergilenecek.


Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayında yer alacak olan müzede Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak, tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 30’a yakın icadı sergilenecek. Ayrıca Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok alette Leonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bugün imzalanan protokol ile Tales Matematik Müzesi tarafından hazırlanan Da Vinci Müzesi’nin Kuşadası’nda açılacağının müjdesini verdi.Başkan Ömer Günel müzenin Kuşadası tanıtımı açısında da büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Bundan 500 yıl önce yaşama veda etmiş olmasına rağmen çok yönlülüğü ve çağının çok ötesinde bir düşünür, ressam, matematikçi, müzisyen ve mucit olması ile adından halen söz ettirmekte olan Leonardo da Vinci’nin icatlarının önemli dünya kentlerinin ardından Kuşadası’nda sergilenecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Böylesine önemli bir sergiye İzmir’in ardından Türkiye’de ikinci kez ev sahipliği yapacak olmak Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ilçemiz Kuşadası açısından heyecan verici. Bu müzenin hem Kuşadalı hemşehrilerimiz hem de ilçemizi ziyaret eden yerli yabancı turistler tarafından büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Leonardo da Vinci İcatlar Müzesi’nin hazırlanmasına ve Kuşadası’nda açılmasına destek sunan Başak Eğitim Hizmetleri Kurumu ve Tales Matematik Müzesi yetkilileri olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu serginin ilçemizin kültür-sanat yaşamına ve tanıtımına önemli bir katkı sunacağına duyduğum inançla hayırlı olmasını diliyorum. “ dedi.


Başak Eğitim Hizmetleri Kurumu Koordinatörü F.Alp Ayaydın müzenin Kuşadası’nda açılacak olmasından gurur duyduklarını belirterek, “ Belediye başkanımız Ömer GÜnel ‘e bu konuda ki gayretleri ve desteği için çok teşekkür ediyoruz.Kuşadası’nın uluslar arası platformdaki tanıtımı için büyük önem arz eden bu müzemiz Kuşadası’nda 2.5 ay süresince açık kalacak.”dedi.


Belediye Başkanı Ömer Günel, 21 Haziran - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda ziyaretçileriyle buluşacak olan Da Vinci Sergisi’nin Kuşadalılar ve ilçeyi ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi göreceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
  1. sergi
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