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Spor Leipzig'de Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Leipzig'de Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:52:33 -
Leipzig'de Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Milli takım dönüşünde yapılan testin ardından tedbir amaçlı izolasyona alınan ve Augsburg maçının kadrosundan çıkarılan Haidara, son test sonrasında karantinaya girdi.

Kulüp Sportif Direktörü Markus Krösche, Haidara'nın durumunun iyi olduğunu ve ihtiyaç duyduğu desteği kulüpten alacağını ifade etti.

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