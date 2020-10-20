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Spor Leipzig-Medipol Başakşehir maçı
Spor

Leipzig-Medipol Başakşehir maçı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:25:54 -
Leipzig-Medipol Başakşehir maçı

LEİPZİG (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında oynanacak Leipzig-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stadt: Red Bull Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)

Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Olmo, Poulsen, Forsberg

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

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