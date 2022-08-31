LeBron James, normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu. Peki LeBron James kimdir? LeBron James nereli kaç yaşında? LeBron James boyu kaç? İşte NBA oyuncusu LeBron James’in hayatı, biyografisi.



LeBron James kimdir? LeBron James nereli kaç yaşında, boyu kaç? LeBron James hayatı, biyografisi

LeBron James, Karl Malone'u (36 bin 928 sayı) geride bırakarak en skorerler listesinde 2. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor. Peki kariyeri ile isminden söz ettiren LeBron James kimdir? LeBron James nereli kaç yaşında? LeBron James nerede oynadı?

LeBron James kimdir?

LeBron Raymone James 30 Aralık 1984 ABD'de dünyaya geldi. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilir.

LeBron James

2,06 m (6 ft 9 in) boya ve 113 kg (249 lb) ağırlığa sahip olan James, çoğunlukla kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapsa da gerektiğinde 5 pozisyonda da oynayabilmektedir. Kariyeri boyunca 4 kez NBA şampiyonluğu, 4 kez NBA En Değerli Oyuncu Ödülü, 4 kez NBA Finalleri MVP Ödülü, 2 kez Olimpiyat altın madalyası, 1 kez NBA Sayı Kralı, 1 kez NBA Asist Kralı ve NBA Yılın Çaylağı Ödülü kazandı. Diğer başarıları arasında 10 kez NBA All-Star ile Yılın Beşi ve 6 kez ise Yılın Savunma Beşi bulunmaktadır. Ayrıca Cleveland Cavaliers'in tüm zamanlar skor lideridir ve kariyerinde çıktığı 266 maçla NBA Playofflarında en fazla maça çıkmış oyuncudur.

LeBron James

James, ilk olarak Akron, Ohio'da bulunan St. Vincent-St. Mary Lisesinde basketbol oynamaya başladı. Lisede oynadığı yıllarda medya tarafından herkese geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterildi. Lise'den mezun olduktan sonra 2003 NBA Seçmeleri'nde birinci sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçildi. Cavaliers'a katıldıktan sonra takımıyla birlikte 2007 NBA Finalleri'ne yükseldiler, fakat San Antonio Spurs'e 4-0 yenilmekten kurtulamadılar. 2010 yazında Cavaliers'ten ayrıldı ve free agent döneminden sonra Miami Heat ile anlaştı. Heat'teki ilk sezonunda takımıyla final oynadı, fakat şampiyonluğu Dirk Nowitzki önderliğindeki Dallas Mavericks takımı kazandı. James, kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2012 NBA Finalleri'nde Miami ile Oklahoma City Thunder'ı 4-1 yenerek yaşadı. 2012-13 normal sezonunda takımıyla birlikte üst üste yirmi yedi maç kazanarak NBA tarihinin en uzun ikinci kazanma serisini yakaladı. Ayrıca bu sezonda da takımıyla şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ikinci yüzüğünü parmağına taktı.

LeBron James

2014 NBA Finalleri'ne de yükselerek 2010'dan bu yana dört kez üst üste finale çıksalar da bir önceki sezonun finalinde karşılaştıkları Spurs'e bu kez yenildiler. Miami ile geçirdiği son sezonundan sonra James, 2014 yazında tekrar eski takımı Cavaliers ile imzaladı. Onun liderliğinde Cavaliers finale kadar yükselse de Golden State Warriors'a yenildi. 2015-2016 sezonunda Finalde Cleveland Cavailers ile Golden State Warriors'u 4-3 yenerek kariyerindeki 3. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Ayrıca LeBron James’in liderlik ettiği Cavaliers final serisinde 3-1'geriden gelip şampiyon olmuştur. Böylelikle Cleveland Cavailers 3-1 geriden gelerek tarihte birilke imza atmıştır. James final serisinde her iki takımın oyuncuları arasında sayı, ribaund, asist, top çalma ve blok lideri olmuştur ve bunu tarihte hiçbir oyuncu hiçbir Playoff serisinde yapamamıştır. Lebron James 2019-20 NBA sezonunda Los Angeles Lakers'la şampiyonluğa ulaşmıştır. LeBron 2020 nba finallerinin en değerli oyuncusu seçilerek 3 farklı takımda finaller mvp’si olan nba tarihindeki tek oyuncudur. LeBron james nba tarihinin en genç 36.000 sayısına ulaşan oyuncudur.

James, saha dışında kazandığı paralarla yüksek bir zenginlik ve şöhret sahibi birisi olarak tanınmaktadır. Onun saha dışı hayatı basketbol kariyeri medya ve magazin tarafından sık sık inceleme konusuydu. Lakabı King James'tir. Ayrıca o Amerika'nın etkili ve popüler sporcularından birisi olarak sıralanır. Hayatında çeşitli kitap, belgesel ve televizyon reklamlarında yer aldı. Ayrıca ESPY Ödülleri ve Saturday Night Live gibi programlarda bir bölümlüğüne konuk sunuculuk yaptı. Sinema'da ise Smallfoot Animasyon filminden sonra bu sefer kendini oynayacağı Space Jam: A New Legacy Amerikan canlı-animasyon filmi 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girdi.



