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Spor Lebron James, dünyaca ünlü futbol takımını satın alıyor!
Spor

Lebron James, dünyaca ünlü futbol takımını satın alıyor!

NBA tarihinin yaşayan efsanesi olarak nitelendirilen Lebron James, İtalya Serie A devi Milan için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 14:33:00 -
Lebron James, dünyaca ünlü futbol takımını satın alıyor!

Los Angeles Lakers'in yıldızı Lebron James, futbola yatırım yapmaya devam ediyor. Ünlü basketbolcu yeni rotasını İtalya'ya çevirdi.
NBA tarihinin yaşayan efsanesi olarak nitelendirilen Lebron James, İtalya Serie A devi Milan için harekete geçti.

Financial Times'ın haberine göre, 37 yaşındaki oyuncu Milan'ın önümüzdeki günlerde RedBird'e satışının resmileşmesiyle kulübün hissedarları arasında yer alacak.

Lebron James ve Drake gibi isimlerin yatırım yaptığı The Street Yankees ve Main Street Advisors, Milan'ın satın alınma işlemlerinde Cardinale'e katılacak.

Daha önce de İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un hissedarları arasına adını yazdıran James, bu kez Milan ile ticaret hacmini genişletmeyi planlıyor.

2014 yılında GQ dergisine açıklamalarda bulunan Lebron James, ekonomik planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunurken "Açıkçası işimi genişletmek istiyorum. Umarım milyarder olabilirim. Bunun için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

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