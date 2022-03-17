Lavrov ve Al Nahyan, Ukrayna savaşını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüştü.

Lavrov ve Al Nahyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Lavrov, "Mariupol kentinden 33 bin kişi tahliye edilebildi. Bunların birçoğu Rusya'ya giden rotaları seçti." dedi.

Yemen meselesine de değinen Lavrov, bu ülkedeki durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Çatışmaların komşu ülkelere aktarılmasının kabul edilmez olduğu konusunda pozisyonlarımız aynı. Rusya, BAE ve Suudi Arabistan'daki sivil unsurlarına yönelik saldırıları kınıyor." diye konuştu.

"Ukrayna'da barışın sağlanması gerekiyor"

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Ukrayna'da barışın sağlanması gerektiğini belirterek, "Tüm uluslararası güçlerin bölgesel ve uluslararası platformlarda barışın sağlanması yönündeki arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'da savaşın durdurulması için gerekli desteği vermeye ve bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Al Nahyan, "İlgili tarafların karşılıklı olarak çözüme varabileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Bakan Al Nahyan, Lavrov ile hidrokarbon sevkiyatı, enerji ve iklim güvenliği konularını ele aldıklarını aktardı.