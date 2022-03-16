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Dünya Lavrov duyurdu: Türkiye'nin teklifine olumlu bakıyoruz
Dünya

Lavrov duyurdu: Türkiye'nin teklifine olumlu bakıyoruz

Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İsrail'in Ukrayna ile müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 16:03:00 - 2022-03-16 16:13:48
Lavrov duyurdu: Türkiye'nin teklifine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İsrail'in Ukrayna ile müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını açıkladı.

Lavrov, RBC ile gerçekleştirdiği söyleşide "Müzakerecilerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler tarafından yönlendiriliyorum. Müzakerelerin bilinen sebeplerden dolayı kolay geçmediğini belirtiyorlar. Ancak yine de bir uzlaşıya varma umudu var" dedi.

Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Lavrov, Kiev'in tarafsız statüsünün "ciddi" bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Lavrov ifade özgürlüğü ve Ukrayna'da Rusçanın kullanılması gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.

Lavrov, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.

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