Laura kabusu! ABD'de ölü sayısı yükseldi

ABD'nin güney kıyılarını ve özellikle de Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasının etkisini kaybettiği ifade edildi.

ABD basınına göre kasırga nedeniyle ölü sayısı 16'ya yükselirken arama-kurtarma faaliyetlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Laura'nın bıraktığı yıkımdan sonra birçok kentte yetkili birimler tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen büyük hasar nedeniyle ise bazı bölgelere haftalarca elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Trump ziyaret yapacak

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletinde kasırgadan zarar gören Lake Charles kentine kısa bir ziyarette bulunacak. Trump'ın günlük programına göre ABD Başkanı Lake Charles'ta kasırgadan zarar gören bazı kişilerle de görüşecek ve bölgede incelemeler yapacak. Trump ardından Teksas eyaletine de gidecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesine çıkarak Louisiana'yı etkileyen Laura, büyük hasara sebep olmuştu.

Deniz suyu ısınmıştı

Laura henüz fırtına şeklindeyken, ABD'nin Körfez Kıyısı'na kadar ilerlerken izleyeceği güzergah boyunca deniz suyunun, kategori 3 veya daha yüksek seviyede bir kasırgayı oluşturacak kadar sıcaklığa ulaştığı bildirilmişti.

Tahliye emri verilmişti

Kasırganın öncesinde, Texas ve Louisiana eyaleti kıyılarındaki binlerce kişi için tahliye emri çıkarılmış, Texas'ta 3 şehirde 385 binden fazla sakinden evlerini terk etmeleri istenilmiş, Louisiana eyaletinin deniz seviyesinin altında yer alan güneybatı kesimlerinde de binlerce kişi için tahliye emri verilmişti.