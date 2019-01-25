Latin Amerika'ya küstah çağrı: Bizim gibi Guaido'yu tanıyın

Trump yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapma çabasını ilerletiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kıta ülkelerine "Bizim gibi siz de Juan Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıyın" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmasının ardından yeni adımlar geliyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini 'gayrimeşru', 'ahlaken iflas etmiş' ve 'dibine kadar gayridemokratik' diye niteleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Latin Amerika ülkelerine Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıma çağrısı yaptı.

Latin Amerika ABD'nin arkasında

Dün ABD'nin ardından Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru da Guaido'yu tanıdı.

Ancak geçen yıl Meksika Devlet Başkanı seçilen solcu Andrés Manuel López Obrador, Maduro'yu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Latin Amerika sol hükümetler kuşağından geriye Küba, Venezüella, Bolivya, Nikaragua ve Ekvador kaldı.