Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 424 artarak 14 bin 376'ya, vaka sayısı da 12 bin 625 artışla 664 bin 799'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 525 bin 486 oldu.



- Şili'de ölü sayısı 12 bin 469'a yükseldi



Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artışla 12 bin 469'a, vaka sayısı 1731 artarak 451 bin 634'e çıktı.



- Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 731'e çıktı



Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 7 bin 731'e, vaka sayısı da 537 artışla 131 bin 990'na ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 91 bin 556 olarak açıklandı.





