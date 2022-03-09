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Gündem Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 21:20:00 -
Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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