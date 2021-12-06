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Aktüel Larnaka Büyük Camii'ne yapılan ırkçı saldırı şiddetle ve nefretle kınandı
Aktüel

Larnaka Büyük Camii'ne yapılan ırkçı saldırı şiddetle ve nefretle kınandı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:32:00 -
Larnaka Büyük Camii'ne yapılan ırkçı saldırı şiddetle ve nefretle kınandı

 

Yeni Akit  ANKARA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen ırkçı saldırıyı kınadı.

Genel Başkan Ünal açıklamasında şunları söyledi; “Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Camiler başta olmak üzere, ibadethanelere saldırı asla kabul edilemez. Huzuru baltalayan, barışı yok eden, nefreti artıran bu saldırılara dur denilmelidir. Kıbrıs Rum yönetimi geçmişte yaşanan acı tecrübeleri unutmamalı. Huzuru ve barışı bozmamalı ve bozdurmamalı. Nerede olursa olsun tarihi, dini ve kültürel yapıları emanet olarak korumalıdır. Özellikle, camilerimize yapılan ırkçı saldırıları yapanları derhal cezalandırmalıdır.”

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