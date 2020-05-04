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Aktüel

Lapseki’de ticari yolcu taşımacılığı yeniden başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ticari yolcu taşımacılığı yeniden faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:44:32 -
Lapseki’de ticari yolcu taşımacılığı yeniden başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ticari yolcu taşımacılığı yeniden faaliyete geçti.


Lapseki Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; “Korona virüs tedbirleri kapsamında, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 17 Nisan tarihli kurul kararı doğrultusunda alınan, ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle; ilçeden-ilçeye, ilçeden-ile ve merkez köy minibüslerinin 15 gün sure ile durdurulması kararı, 04.05.2020 Pazartesi sabahından itibaren sona ermiştir. Otobüs ve minibüslerin, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymak şartı ile Çanakkale merkeze girişleri serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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