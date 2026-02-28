Lanetli darbe 28 Şubat 29 yaşındaX Bin yıl sürmedi ama binlerce yıl kara leke olarak anılacak

SEBAHATTİN AYAN / İSTANBUL

Bugün Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümü. Millet iradesinin tank paletleri altında ezildiği, milli servetin cuntacılar arasında pay edildiği, ümmetin mukaddes değerlerinin doğrudan hedef alındığı ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen lanetli darbenin üzerinden çeyrek asır geride kaldı.

Milletin silahını millete doğrultan, halkın ruh kökünü hedef alan darbeciler, mütedeyyin insanları kamusal alandan silmek için şeytani icraatlara imza attı. “Demokrasiye balans ayarı yaptık” diyerek, Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan önderliğinde kurulan 54. Hükümeti hedef alan cuntacılar yüzünden normal rotasından çıkan Türkiye, maddi ve manevi açıdan tam bir gerileme dönemi yaşadı. Dini ve milli eğitim sekteye uğradı, ekonomimiz ise tek kelimeyle dibe vurdu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun “28 Şubat gerekirse bin yıl sürer” dediği süreç, elbette “bin yıl” sürmedi ama Türkiye onlarca yıl geriye gitti. Samimi Müslümanların kamu kurumlarından tasfiye edildiği 28 Şubat darbesi, takiyeci FETÖ’cülerin devletin en kılcal damarlarına sızmazsının önünü açtı. Müslümanların üzerine karabasan gibi çöken cunta zihniyet bugün tarihin karanlık çöplüğündeki yerini alırken, Türk milleti her 28 Şubat’ta postalcıları lanetle anıyor. Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

28 Şubat’ın bin yıl sürmediğini fakat binlerce yıldır bir kara leke olarak anılacağını belirten Dr. Arslan, “28 Şubat; bu millete parmak sallayanların, inancından dolayı insanları ötekileştirenlerin, “bin yıl sürecek” diyerek vesayet dayatanların karanlık girişimidir. O gün bu ülkede Müslümanlara zulmedenler, milletin değerleriyle kavga edenler ve o dönem İsrail’e göz kırpan maşa paşalar tarih önünde mahkûm olmuştur. Bin yıl sürmedi… Ama bu milletin vicdanında bin yıl utanılacak bir leke olarak kaldı. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız. Siz bin yıl sürecek diyenlere söyleyin biz kıyamete kadar buradayız. Bugün Gazze’de el kadar bebekleri öldürmekle övünen terör devleti İsrail için bu darbeyi yaptığını söyleyen içimizdeki satılmışlar bugün tarihin çöplüğünde yer alıyor. Bu ülkede darbeyi yalnızca 28 Şubat’la sınırlı görmek eksik olur. 367 krizi, 27 Nisan e-muhtırası, 15 Temmuz ve Cumhuriyet mitingleri gibi girişimler de milletin iradesine ve inanç değerlerine karşı kurgulanmış müdahalelerdir. Ancak unuttukları bir şey vardı: Bu millet iradesine sahip çıkar. Vesayet kaybeder, millet kazanır. Bu İsrail’den ne aldınız da bu aziz millete zulmettiniz!” ifadelerini kullandı.