Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi!
Dijital sistemdeki isim benzerliği yüzünden yanlış ilaç verilen 43 yaşındaki Dr. Şule Gül Aydın, fenalaşarak entübe edildi. Yoğun bakıma alınan doktorun durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Jinekolojik Onkoloji Uzmanı 43 yaşındaki Dr. Şule Gül Aydın, dijital sistemde benzer isimli ilaçların karıştırılması sonucu yanlış tedaviye maruz kaldı. Kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan bir ilaç verilen Aydın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.
Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvuran Aydın için reçete düzenleyen doktor, dijital sistemde isimleri yan yana yer alan iki farklı ilaçtan hatalı olanı seçerek reçeteye yazdı.
Üç kişi de hatayı fark etmedi
Aydın’a kas gevşetici yerine, genel anestezi sürecinde kullanılan güçlü bir ilaç temin edildi. Reçeteyi yazan doktor, ilacı veren eczacı ve son aşamada uygulamayı yapan hemşire, isim benzerliğinden kaynaklanan bu kritik hatayı fark edemedi.
Entübe edildi, hayati tehlikesi sürüyor
Yanlış ilacın uygulanmasının ardından Şule Gül Aydın’ın sağlık durumu hızla kötüleşti. 43 yaşındaki doktor, acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.
Aydın’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çalıştığı hastanede tedavisi devam ederken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.