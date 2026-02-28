  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?” İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü? İran’a saldırı sürüyor: 5 ayrı kent vuruldu! İran’ın vereceği cevap bekleniyor 28 Şubat rezaletinin üzerinden 29 yıl geçti! Tarih unutmaz, millet affetmez: Post-Modern zorbalığın çöküş hikayesi Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı Hamaney'in konutu bombalandı! İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi
Yerel Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi!
Yerel

Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi!

Dijital sistemdeki isim benzerliği yüzünden yanlış ilaç verilen 43 yaşındaki Dr. Şule Gül Aydın, fenalaşarak entübe edildi. Yoğun bakıma alınan doktorun durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Dijital sistemdeki isim benzerliği yüzünden yanlış ilaç verilen 43 yaşındaki Dr. Şule Gül Aydın, fenalaşarak entübe edildi. Yoğun bakıma alınan doktorun durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı 43 yaşındaki Dr. Şule Gül Aydın, dijital sistemde benzer isimli ilaçların karıştırılması sonucu yanlış tedaviye maruz kaldı. Kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan bir ilaç verilen Aydın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.

Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvuran Aydın için reçete düzenleyen doktor, dijital sistemde isimleri yan yana yer alan iki farklı ilaçtan hatalı olanı seçerek reçeteye yazdı.

 

Üç kişi de hatayı fark etmedi

Aydın’a kas gevşetici yerine, genel anestezi sürecinde kullanılan güçlü bir ilaç temin edildi. Reçeteyi yazan doktor, ilacı veren eczacı ve son aşamada uygulamayı yapan hemşire, isim benzerliğinden kaynaklanan bu kritik hatayı fark edemedi.

 

Entübe edildi, hayati tehlikesi sürüyor

Yanlış ilacın uygulanmasının ardından Şule Gül Aydın’ın sağlık durumu hızla kötüleşti. 43 yaşındaki doktor, acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Aydın’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çalıştığı hastanede tedavisi devam ederken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23