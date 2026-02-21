  • İSTANBUL
SON DAKİKA
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan Adana’da
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan Adana’da

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği program kapsamında Adana’da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret eden, sağlık kurumlarında incelemelerde bulunan ve hane ziyaretleri yapan Arslan, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

İftarını bir vatandaşımızın evinde açan Arslan, teravih namazı sonrasında AK Parti Adana İl Başkanlığı ile birlikte düzenlenen programda vatandaşlara tatlı ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Adana’da “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 12.400 konutun noter huzurundaki çekiliş programına katılan Arslan, deprem sonrası yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Arslan, bugüne kadar 455 bin konutun teslim edildiğini belirterek, bunun güçlü bir irade ve kararlı bir liderlikle mümkün olduğunu ifade etti.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Arslan şunları kaydetti: “Dünyada ilk defa bu büyüklükte meydana gelen bir depremin ülkemize maliyeti yaklaşık 150 milyar dolar olmuştur. Son 13 yılda; 15 Temmuz hain darbe girişimi, Gezi olayları, pandemi süreci ve terörle mücadele gibi ağır bedelleri düşündüğümüzde toplam maliyetin 1 trilyon doları aştığını görüyoruz.

Bütün bu yüklerin altından kalkan bir Türkiye var. Emeklisine, memuruna maaşını ödeyen; yatırımını sürdüren bir Türkiye var. Eğer bu süreçler 2002 öncesinde yaşansaydı Allah korusun ülkemizde en ağır senaryoları yaşardık. O günlerde deprem yardımlarıyla emekli maaşı ödeyebilen bir tablo vardı. Bugün ise 455 bin konutu teslim etmiş güçlü bir irade söz konusu.”

Arslan, konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlılık sayesinde gezide ve pandemide ekonomimiz, darbe girişiminde duruşumuz değişmemiş, depremde de şehirlerimiz yeniden ayağa kalkmıştır. Almanya’da 2021 yılında yaşanan doğal afette 134 kişi hayatını kaybetmiş, 475 bina yıkılmıştı. Buna rağmen 2021 yılından bu yana toparlanamadıklarını kendileri ifade ettiler. Türkiye ise 2023 depremlerinin ardından şehirlerini fiilen yeniden kurmuş ve 455 bin konutu tamamlamıştır.

Ekonomik göstergeler üzerinden kıyas yapılabilir; ancak bizim ülkemizde demokrasi vardır, insan hakları vardır. Bu haklar bugün vatandaşımıza ev olarak, yol olarak, yatırım olarak dönmektedir. İşte mesele budur.” AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Adana programının ardından teşkilat mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür ederek çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

